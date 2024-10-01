Mersin’de 'silah zoruyla' 2 milyon liralık gasp: 2 tutuklama

Mersin’de bir kişiyi silah zoruyla alıkoyup bankacılık uygulaması üzerinden 2 milyon TL’sini gasbeden 5 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Mersin’de 'silah zoruyla' 2 milyon liralık gasp: 2 tutuklama
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:36

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin silah zoru ile alıkonularak gasbedildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, 2’si kadın, 5 kişinin bir kişiyi sohbet amacıyla restorana davet ettikleri, ardından silah zoru ile araca bindirerek bir araziye götürdükleri ve mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 2 milyon TL’yi kendi hesaplarına aktardıkları belirledi.

Jandarma, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Mersin

İlgili Haberler

Mersin'de otomobil önce yayaya ardından TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'de otomobil önce yayaya ardından TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Mersin'de çalışma izni olmayan 3 yabancı uyruklu yakalandı

Mersin'de çalışma izni olmayan 3 yabancı uyruklu yakalandı
13 kişi hayatını kaybetmişti: Mersin'deki kazada otobüs şoförünün ihmalleri iddianamede

13 kişi hayatını kaybetmişti: Mersin'deki kazada otobüs şoförünün ihmalleri iddianamede
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler