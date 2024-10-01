Mersin’de 'silah zoruyla' 2 milyon liralık gasp: 2 tutuklama

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:36

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:37

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin silah zoru ile alıkonularak gasbedildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, 2’si kadın, 5 kişinin bir kişiyi sohbet amacıyla restorana davet ettikleri, ardından silah zoru ile araca bindirerek bir araziye götürdükleri ve mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 2 milyon TL’yi kendi hesaplarına aktardıkları belirledi.

Jandarma, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.