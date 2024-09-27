Mersin'de çalışma izni olmayan 3 yabancı uyruklu yakalandı

Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı, 8 iş yerine 1 milyon 550 bin lira ceza kesildi.

Mersin'de çalışma izni olmayan 3 yabancı uyruklu yakalandı
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AA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:29

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince spa, sauna, hamam, masaj salonları ve eğlence mekanlarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile maliye personelinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen uygulamada, iş yerlerinde yabancı uyruklu 3 kişinin kayıtsız çalıştığı belirlendi.

Denetimde usulsüzlük tespit edilen 8 iş yerine 1 milyon 550 bin lira idari ceza uygulandı. Yabancı uyruklu 3 kişi İl Göç İdaresine götürüldü.


Etiketler: #Mersin

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