Mersin'de sokak ortasında bir kişinin cesedi bulundu

Mersin’in Mut ilçesinde bir kişi sokakta ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
28 Ağustos 2022 Pazar, 11:05
Mersin'de sokak ortasında bir kişinin cesedi bulundu
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Mersin'de 112’ye gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri Doğancı Mahallesi'ne geldiklerinde sokakta Hüseyin İlhan isimli şahsın cesediyle karşılaştı. 

Ardından olay yerine Mut Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri geldi.

Savcının yaptığı incelemenin ardından İlhan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. 

 


Mersin ölü bulundu

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