Mersin'de sokak ortasında bir kişinin cesedi bulundu
Mersin’in Mut ilçesinde bir kişi sokakta ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'de 112’ye gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri Doğancı Mahallesi'ne geldiklerinde sokakta Hüseyin İlhan isimli şahsın cesediyle karşılaştı.
Ardından olay yerine Mut Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri geldi.
Savcının yaptığı incelemenin ardından İlhan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
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