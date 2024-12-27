Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: Bilecik'te 4 kişi gözaltına alındı
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlara ait uyuyan hesap olarak nitelendirilen banka hesap sahipleri adına sahte senet düzenleyerek icraya vermek suretiyle haksız kazanç temin eden şahıslara yönelik eşzamanlı operasyonda düzenledi.
Bilecik ve Eskişehir merkezli gerçekleşen operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise; 4 adet senet, 4 adet dijital materyale el konularak, gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 2’si yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca ‘Adli Kontrol Kararı’ verildiği öğrenildi.
Etiketler: #Bilecik
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