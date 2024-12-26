Ev hanımlarını hedef aldılar: Şarkıcı Ebru Polat'tan dolandırıcılık çetesi hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:32

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:54

İstanbul'da Melek Aydoğdu isimli kadının, Aydoğdu Grup Ldt. Şti. adı altında ev hanımlarını evde sabun paketleyerek ek gelir vaadiyle dolandırdığı iddia edildi.

Sosyal medyada 'Evde Paketleme' (a.adres1) isimli hesap üzerinden paylaşımlar yaparak ev hanımlarının güvenini kazandığı, kendisinden ürün alarak ev ekonomisine destek sunmak isteyen ev hanımlarından güven amacıyla önce 500 TL talep ettiği, daha sonra ise ürün gönderdiği ev hanımlarından 4 bin TL kargo ücreti istediği, bunu ödemeyi kabul etmeyen kadınları ise icraya vermekle tehdit ettiği ve bu şekilde çok sayıda ev hanımını mağdur ettiği iddia edildi.

ÜNLÜ İSİMLERİ KULLANARAK GÜVEN KAZANDI

Melek Aydoğdu isimli kadının, sosyal medya üzerinden kendisini takip eden kadınların güvenini kazanmak amacıyla ünlü ve tanınmış isimlerin, kendisini destekliyormuş gibi paylaşımlar yaptığı öne sürüldü.

Kısa bir süre önce avukatlık mesleğine geri dönen şarkıcı Ebru Polat, Aydoğdu'nun kendi ismini de kullandığını öğrendi. Sözde destek paylaşımını teyit etmek isteyen kadınlar, Ebru Polat'a sosyal medya üzerinden mesajlar göndererek bilgi almak istedi. Aldığı mesajlar karşısında şaşkınlık yaşayan Ebru Polat, soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.

Söz konusu kişinin dolandırıcı olduğunu öne süren Ebru Polat, uzun bir aradan sonra avukatlık mesleğine geri döndüğünü belirterek, "Mesleğe döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük. Özellikle ev hanımlarını hedef alan, 'evinizde sabun paketleyeceğiz ama güven açısından bizlere 500 TL yatırmanız gerekiyor' diyen bir çete var. Ev hanımlarına, 'evden çalışacaksanız 500 TL yatıracaksınız ve biz size ürünleri göndereceğiz' diyorlar. Ürünleri gönderdikten sonra da, 'size ürünleri gönderdik, kargo parası tuttu, 4 bin TL daha göndermeniz gerekiyor' diyorlar. Ev hanımları da istedikleri parayı göndermeyi kabul etmediklerinde tehdit etmeye başlıyorlar. '4 bin TL göndermezseniz hakkınızda yasal işlem başlatacağız, evinize icra göndereceğiz' diyerek tehdit ediyorlar. Bu dolandırıcılık çetesi yaklaşık iki yıldır varmış. Yüzlerce kişi mağdur edilmiş. Bu dolandırıcılık çetesi, sanatçı olmam sebebiyle sayfalarında fotoshop yaparak, 'Ebru Polat da bizim destekçimiz' diyerek beni paylaştılar. Aynı zamanda avukat olduğumu da bilmiyorlardı. Ben de bunu görür görmez bir çok kişiyi uyardım ve hemen gelip şikayette bulundum. Kim olduklarını da tespit ettik. Haklarında da soruşturma başladı" ifadelerini kullandı.