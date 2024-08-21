Mersin’de tarihi eser operasyonuna 1 tutuklama

Yayınlanma: 21.08.2024 - 11:01

Güncelleme: 21.08.2024 - 11:01

Mersin'de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kimliği saptanan H.E.H.'nin evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda; 11 Arapça yazılı metal, 8 Osmanlı tuğra ibareli metal (Mecidiye Altını), 37 sikke, 1 kaplamalı 6 köşeli yıldız, 12 yüzük ve çok sayıda takı, 1 metal sandık, 1 metal haç ile 1000 avro ele geçirildi. Ayrıca evin bahçesinde yapılan aramalarda 13 değişik marka ve modellerde, çoğu parçalanmış vaziyette motosiklet bulundu. Gözaltına alınan H.E.H., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.