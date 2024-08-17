Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı

Mersin’de ellerindeki tarihi eserleri satmak isteyen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 11:25
Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Silifke ve Akdeniz ilçelerinde ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 2 şahsı tespit ederek takibe aldı.

Yapılan takip ve araştırma sonucunda iki ayrı operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahısların aracında ve ikametinde arama yapan jandarma ekipleri, 147 adet sikke, 17 adet yüzük, bir adet mühür ile Yunan-Ortodoks dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet el yazması kitap ele geçirdi.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.


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