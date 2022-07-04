Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır durumda 27 kişi yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

DHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:34
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4'ü ağır durumda 27 kişi yaralı
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karahıdırlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü, freninin boşalması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen minibüs devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda acil sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü ağır  27 kişi ambulanslarla Erdemli ve Mersin'de çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


Erdemli Mersin kaza tarım işçileri
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