Mersin'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

28 Nisan 2022 Perşembe, 11:18

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) görevlilerince tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda S.K., Y.Y., S.G. ve Y.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda; 180 adet farklı kişiler adına düzenlenmiş 1 milyon 608 bin TL'lik senet, 870 bin TL'lik farklı kişiler adına yapılan sözleşme ve protokoller, 205 bin TL'lik faiz ile para alan kişilere ait banka dekontları, 12 adet farklı kişilere ait kredi kartı, 4 adet alacak- vereceklerin yazılı olduğu ajanda ile 8 bin 300 TL ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.