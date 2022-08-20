İzmir'deki 'tefecilik' operasyonu: 4 tutuklama

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:55

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, İzmir'de tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

PARA KARŞILIĞINDA SENET

Şüphelilerin, ekonomik durumu iyi olmayan ve bankalardan kredi çekemeyen acil nakit arayışındaki kişilere para vererek karşılığında yüksek faizli senetler imzalattırdığı, paraları geri ödeyemeyenlerin maaşlarının bir kısmına veya tamamına el koydukları, ayrıca mağdurların üzerindeki birçok taşınmazı da tehdit ve darp yoluyla kendilerine geçirdikleri tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yaklaşık 65 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlenen 17 şüpheli, salı sabahı, özel harekat polisleri ve helikopter destekli eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B., Z.A., H.H.U. ve A.A. tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.