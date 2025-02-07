Güvenlik kamerasından tespit edildi: Mersin'de 'AVM hırsızı' yakayı ele verdi
Mersin’de mağazalardan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçedeki bazı mağazalardan dron, epilasyon cihazı, hoparlör ve fotoğraf gibi eşyaların çalınması üzerine çalışma başlattı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Mağazaların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızın E.K. olduğunu belirledi. Tespit edilen adreste gözaltına alınan şahıs İfade sonrası adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
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