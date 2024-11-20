Mersin'de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Toroslar ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Bazı itfaiye erlerinin de dumandan etkilendiği belirtilirken, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Mersin'de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi hastaneye kaldırıldı
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AA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 08:05

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi'nde yer alan ve geniş bir alana kurulan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarına başladı.

Olay sırasında fabrikada çalışırken dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de olay yerinde müdahale edildi.

Fabrikanın zemin katta bulunması ve geniş alana sahip olmasının ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Polisin çevresinde önlem aldığı fabrikada araçların da bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: #İşçi #Mersin #Yangın #fabrika

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