Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:02
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen 3 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramalarda 402 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma karakoluna götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.


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