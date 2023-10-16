Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:02

Güncelleme: 16.10.2023 - 11:02

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen 3 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramalarda 402 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma karakoluna götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.