Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.
Kimlikleri tespit edilen 3 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aramalarda 402 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarma karakoluna götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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