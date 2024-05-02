Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:03

Güncelleme: 02.05.2024 - 09:04

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Tarsus ilçesi sınırlarında uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli belirlendi.

Belirlenen şüphelileri takibe alan jandarma iki farklı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adresleri ile ormanlık alanda bulunan bir çadır içerisinde arama yapan ekipler, 210 gram kubar esrar, 105 gram bonzai, 400 gram diye tabir edilen uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 adet cep telefonu, 7 adet bıçak, 1 adet av tüfeği ile 3 adet tabanca ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.