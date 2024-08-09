Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de valizlerle kente 47 kilo 280 gram metamfetamin getiren 4 kişi yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 16:39
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Harekete geçen ekipler çalışma başlattı. Narkotik ve istihbarat ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda 4 kişinin kimliği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere baskın gerçekleştirildi.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda valizlerde 46 paket halinde 47 kilo 280 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.M., İ.B., M.Z. ve H.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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