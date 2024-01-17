Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı!

Kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 54 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken çok sayıda şüpheli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 08:53
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı!
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Uyuşturucu satışının önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen 54 adrese şafak vakti 431 polis ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona dron ile destek verildi.

Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. 


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