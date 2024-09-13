Mersin’de uyuşturucu taciri 3 şüpheli yakalandı
Mersin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Yenişehir ve Mut ilçelerinde 3 şüpheli belirlendi.
Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 55 gram bonzai, 248 gram kubar esrar, 10 kök kenevir, 157 adet uyuşturucu hap, 12 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi ile 7 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.
Şüpheliler adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
Etiketler: #Mersin
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