Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde yeni sezon açılış konseri ile başladı

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezona konserle başladı. Açılış konseri Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşti.

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde yeni sezon açılış konseri ile başladı
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AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 18:05

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 2024-2025 sanat sezonuna açılış konseriyle başladı.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konserin orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas, koro şefliğini ise Anıl Aydın yaptı.

Koreografisi Ender Üçdemir, kostüm düzenlemesi Hatice Kaptı, ışık tasarımı Tarı Deniz, video ve projeksiyon tasarımı Umut Sinan Özdemir'e ait konserin rejiliğini MDOB Sanat Yönetmeni ve müdürü Serbülent Biçer üstlendi.

Konserde solistler Ecem Yazoğlu, Simge Büyükedes, Sevinç Demirağ, Nihan Çetin Aydın, Asude Karayavuz, Bülent Bezdüz, Aydın Uştuk, Mehmet Ali Tutar, Tuncay Kurtoğlu, bale solistlerde ise Risa Ochiai, Yukiko Ito, Tugay Ak, Burak Serkan Cebeci, Yusuf Ozan Demirbaş, Meltem Ayar ve Jonghee Park sahne aldı.

Konsere MDOB orkestrası, koro ve bale sanatçıları da eşlik etti.


Etiketler: #Mersin #mersin devlet opera ve balesi #konser

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