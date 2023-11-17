Mersin'de yakalanmıştı... IŞİD zanlısı hakkında tutuklama kararı!

Mezitli ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

AA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 10:22
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD'in silahlı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince, IŞİD mensuplarına yardım ettiği belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı, adreste dijital materyal ve doküman ele geçirildi. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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