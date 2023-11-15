Tekirdağ'da yakalanan IŞİD şüphelisi hakkında tutuklama kararı!
Çorlu ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü IŞİD şüphelisi A.H. hakkında tutuklama kararı verildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, örgüt bünyesinde faaliyette bulunduğu belirlenen A.H.'nin Çorlu'da yaşadığını tespit etti.
Gözaltına alınan A.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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