Mersin'de yangın paniği! 6 kişilik ailenin evi alev alev yandı: Anne ve çocuklar gözyaşı döktü
Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 kişinin yaşadığı müstakil ev alev alev yandı. İtfaiye eri, bir bağlantısı olmadan yanan ampul bularak ’halen yanıyor’ diyerek atması dikkat çekti.
İlçeye bağlı Yüksek Mahalle Kaleler Sokak’taki yabancı uyruklu 4’ü çocuk 6 kişilik ailenin yaşadığı 3 odalı müstakil evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
ANNE VE ÇOCUKLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Yangın fark eden anne ve çocuklarının dışarı çıktığı öğrenildi. Anne ve çocuklar yangını izleyerek gözyaşı döktü.
Ekipler olay yerinde soğutma ve inceleme yaparken itfaiye eri, bir bağlantısı olmadan yanan ampul bularak ’halen yanıyor’ diyerek atması dikkat çekti.
Etiketler: #Mersin
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye 'kurultay' incelemesi!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Üç çocuktan ikisi öldü biri ağır yaralı
- Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama
- CHP’den ilk tepki!
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Kararını verdi: İfadeye gidecek mi?
- İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi