Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 11:11

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 11:11

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun' kapsamında çalışma başlattı.

ŞAFAK VAKTİNDE OPERASYON

Şüphelilerin iş yeri ve ofis olarak kullandıkları apartman dairesinde yasa dışı bahsi internet üzerinden yurt dışından bağlantılı oldukları kişilerle gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda ise çağrı merkezi elemanı olduğu tespit edilen P.D. ve M.B. ile bağlantılı oldukları saptanan M.C.Y. gözaltına alındı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 5 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 kurusıkı tabanca ile bu silaha ait 21 kurusıkı tabanca fişeği ve banka kartları ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.D. ve M.D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; M.C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.