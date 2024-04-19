Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

Mersin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 08:43
Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri merkez Akdeniz ilçesinde bazı şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini bilgisine ulaştı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin kullandığı 6 adres tespit edildi. Jandarma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 6 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 9 adet banka kartı, 2 adet hard disk, 1 adet flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen bir miktar para ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü.


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