Ressam Hüseyin Sönmez'in Retrospektif sergisi Mersin'de açılıyor
Ressam Hüseyin Sönmez’in bilbordlardan sökülen kağıtları kullanarak şablon baskı tekniği uyguladığı Retrospektif sergisi 19 Nisan’da Mersin’de sanat severlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Ressam Hüseyin Sönmez'in, bilbordlardan sökülen kağıtları kullanarak şablon baskı tekniği uyguladığı Retrospektif sergisi, 19 Nisan'da Mersin'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sergi, Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan sanatçının mezuniyetinden bugüne sanatsal üretimindeki seçkilerden oluşuyor.
Sanatçı, çalışmalarında materyal olarak atık kontrplak, tahta, tel sarma bobinleri ve çoğunlukla billboardlardan sökülmüş yıpranmış kağıtları kullanıyor. Bu tür atık malzemelerin kullanımı, doğa ve yaşam için olumlu mesajlar vermenin yanı sıra, çalışmalarındaki dramatik ve sanatsal etkiyi de güçlendirmenin bir yolu olarak değerlendiriliyor.
Serginin kapağında annesinin portresinin yer aldığı belirtilirken, sergide Atatürk, Yaşar Kemal, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Kemal Sunal gibi önemli isimlerin portrelerinin de sergileneceği ifade ediliyor. Akdeniz Sanat Galerisi'ndeki sergi, bir hafta boyunca sanatseverlerin beğenisine açık olacak.
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