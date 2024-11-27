Mersin'de 22 saat mahsur kalan 6 TIR sürücüsü kurtarıldı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 6 TIR sürücüsü, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Mersin'de 22 saat mahsur kalan 6 TIR sürücüsü kurtarıldı!
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AA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:41

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, maden ocağından mermer taşıyan 6 TIR'ın sürücüsü, 1850 rakımdaki Uzunkuyu Yaylası yolunda tipiye yakalandı.

Araçları kara saplanan sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle yolu açan ekipler, 22 saatlik çalışma sonunda şoför ve araçların güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.


Etiketler: #TIR #tipi #Mahsur #Mersin

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