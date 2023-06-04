Mersin'de yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var!
Mersin Anamur ilçesinde yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü, dağ yamacına çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Anamur- Gazipaşa kara yolu Uçarı-Kaledran mevkisinde meydana geldi.
Antalya yönüne giden 16 ASR 690 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkıp, dağ yamacına çarptı ardından şarampole yuvarlandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Araçtan çıkarılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
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