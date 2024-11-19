Mersin'de yüzlerce ölü tavuk bulundu: İnceleme başlatıldı!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 08:55

Güncelleme: 19.11.2024 - 09:00

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Topaklı ve Beylice mahallelerinin sınırında bulunan boş arazide gündüz saatlerinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; gündüz saatlerinde bölgede dolaşan yurttaşlar, yüzlerce ölü tavuğun üst üste yığın oluşturacak şekilde boş araziye bırakıldığını görünce durumu yetkililere bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ölü tavukları bölgeden kaldıran ekiplerin, bırakan kişilerin tespit edilmesi ve hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattığı aktarıldı.