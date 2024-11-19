Mersin'de yüzlerce ölü tavuk bulundu: İnceleme başlatıldı!

Tarsus ilçesinde boş arazide yüzlerce ölü tavuk, üst üste gelecek şekilde bırakılmış halde bulundu. Tavukları bırakan kişilerin tespit edilmesi ve hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Mersin'de yüzlerce ölü tavuk bulundu: İnceleme başlatıldı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 08:55

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Topaklı ve Beylice mahallelerinin sınırında bulunan boş arazide gündüz saatlerinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; gündüz saatlerinde bölgede dolaşan yurttaşlar, yüzlerce ölü tavuğun üst üste yığın oluşturacak şekilde boş araziye bırakıldığını görünce durumu yetkililere bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ölü tavukları bölgeden kaldıran ekiplerin, bırakan kişilerin tespit edilmesi ve hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattığı aktarıldı.


İlgili Haberler

Kuş gribi alarmı... Uzmanından 'insanlarda salgın ortaya çıkar mı' sorusuna yanıt

Kuş gribi alarmı... Uzmanından 'insanlarda salgın ortaya çıkar mı' sorusuna yanıt
Son Dakika... Konya'da 'kuş gribi' vakası görüldü: Bakanlıktan ilk açıklama!

Son Dakika... Konya'da 'kuş gribi' vakası görüldü: Bakanlıktan ilk açıklama!
Bir ilde daha kuş gribi alarmı: Eskişehir'de 5 mahalle karantinada!

Bir ilde daha kuş gribi alarmı: Eskişehir'de 5 mahalle karantinada!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler