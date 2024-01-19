Mersin’deki IŞİD operasyonuyla ilgili yeni gelişme!

Mersin'de, terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'inin tutuklandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 09:52
Mersin’deki IŞİD operasyonuyla ilgili yeni gelişme!
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 16 Ocak’ta düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H. ve M.K.A.D., savcılıktaki ifadeleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler W.H.M.M., T.E.M., M.A., M.E. ve H.T. tutuklandı.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 16 Ocak'ta düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, adresinde bulanamayan 2 şüpheliden birinin 12 Ocak'ta sınır dışı edildiği saptanmıştı.

Adreslerdeki aramalarda 21 bin 500 Suriye lirası, 800 Euro, 23 bin 100 dolar ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilmişti.


Emniyet IŞİD Mersin Operasyon Terör örgütü şüpheli

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