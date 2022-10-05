Mersin’deki operasyonda Bedrettin Gündeş'e gizli tanık ifadeleriyle sorgu

05 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Mersin’deki terör saldırısının ardından “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş’e, sorgusunda 3 farklı dosyada yer alan gizli sanıkların iddiaları yöneltildi.

Gündeş, hakkındaki tüm iddiaları, “Böyle şeylere karşı olan biriyim, bugüne kadar yapmadım, yaptırmam da. Kimseye destek sağlamadım. Çalıştığım dönemde belediyenin sigortası konumundaydım” ifadeleriyle reddederken, “İddialar yeni değil, neden işlem yapmak için bugünü beklemişler? Bu bir algı operasyonu” tepkisini gösterdi.

28 Eylül’de gözaltına alınan Gündeş, sorgusunun ardından tutuklandı. Hakimlikteki ifadesinde, “33 yıldır devlete hizmet ediyorum. Akdeniz Belediyesi’nde kayyumla dahil çalıştım. 2014’te Toroslar Belediye Başkan adayı oldum, çalışmalar yaptım, birçok insanla temasa girdim, fotoğraflar çekildim. ‘Çözüm Süreci’nin getirdiği rahatlık, kamu bürokrasisinde dahi hissediliyordu. O günün hadiselerini bugünün şartları ile değerlendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum” dedi. Ailesinde terör örgütü üyesi kimsenin olmadığını vurgulayan Gündeş, “Bu iddialar yeni değil, merak ediyorum neden benim hakkımda işlem yapmak için bugünü beklemişler. Bu bir algı operasyonu. Hayatım boyunca ilkesel olarak şiddete karşı çıktım” ifadelerini kullandı.

"YAPMADIM, YAPTIRMAM"

Gündeş’e, savcılık soruşturmasında ise 3 farklı dosyadaki gizli tanık beyanları üzerinden sorular yöneltilmesi dikkat çekti. Gizli tanıklar, Gündeş’in “PKK’nin örgüt yöneticileri ile gizli görüşmeler sağladığını”, “dağ kadrosundaki şahıslarla irtibatları olduğunu”, “gençlik yapılanmasındaki isimlere yasadışı yollardan para aktardığını”, “mali açıdan örgüte yardım ettiğini”, “örgüte katılanların ailelerine destek verdiğini” iddia etti. Gündeş’in seçim çalışmaları sırasında katıldığı etkinliklerden bazı fotoğraflar da dosyada yer aldı. İddiaları kabul etmeyen Gündeş, özetle şunları kaydetti:

“Bunlar tamamen saçmalık. Örgütle hiçbir bağım, bağlantım yok. Terör örgütüne para aktardığım iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle şeylere karşı olan biriyim, bugüne kadar yapmadım, yaptırmam da. Kimseye destek sağlamadım. Çalıştığım dönemde belediyenin sigortası konumundaydım. Yasal olmayan herhangi bir şeye izin vermedim. Böyle bir durumun olmadığı da müfettişler tarafından da tespit edildi. Gizli tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Söyledikleri benim yaşam tarzıma aykırı.”

"ALGI YARATMAYA ÇALIŞTILAR"

Gündeş’in avukatları ise Gündeş’in gözaltına alındığı soruşturmanın yaklaşık 7 aydır sürdüğünü ve soruşturma ile “belediye ile terör örgütü PKK’nin ilişkilendirilmeye çalışıldığını” belirtiyor. Avukatlar, soruşturma kapsamında 15 Eylül’de 10 personelin gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını, saldırıdan iki gün sonra da arasında Gündeş’in olduğu 16 kişinin gözaltına alındığını ve Gündeş hariç tüm isimlerin serbest bırakıldığına işaret ederek, “Gözaltıların sebebi terör saldırısıyla belediyenin ilişkisi varmış gibi algı yaratmaktı” dedi.