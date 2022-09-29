Mersin'deki polisevine saldırıyla ilgili yakalanan 13 zanlı adliyede

29 Eylül 2022 Perşembe, 13:58

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda yakalanan 22 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli 9 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. Terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.