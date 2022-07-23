Merve Boluğur kimdir? Merve Boluğur kaç yaşında? Merve Boluğur konseri bilet fiyatı ne kadar?

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:59

Oyunculuğa ara verip, ağırlıklı olarak Youtube yayını yapan Merve Boluğur, geçen günlerde ilk şarkısı "Şşşttt" adlı parçayı dinleyicilerle buluşturmuştu. Boluğur, dün Nişantaşı'ndaki bir mekanda konser verdi. İşte, çok konuşulan sanatçı Boluğur'a dair merak edilen soruların cevabı...

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da Yugoslav göçmeni bir annenin ve İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nin hazırlığında kaldı ve bıraktı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç'la 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, 2017 yılında ayrılma kararı vererek boşandı.

MERVE BOLUĞUR KARİYERİ

2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynadı ve bu sayede tanındı. Oynadığı diğer diziler ise şöyle:

2007 Aşk Yeniden

2009 Kül ve Ateş

2010 Küçük Sırlar

2011 Kuzey Güney

2013 Muhteşem Yüzyıl

2017 İçimdeki Fırtına

Mayıs 2012 yılı itibarıyla bir deodorant markasının reklam yüzü oldu. 2014 yılında dünyaca ünlü bir makyaj markasının ilk Türk marka yüzü oldu. 2017 yılında Murat Dalkılıç'ın Epik isimli albümünde yer alan Boya Gitsin şarkısında Dalkılıç ile düet yaptı. Mart 2018 yılında "Merve Boluğur" adlı kozmetik markasını kurdu ve ilk ürünü kırmızı ruj epey popüler oldu. 2020 yılında kendine ait YouTube kanalını kurdu. 2022 yılında "Şşşşttt" isimli teklisini YouTube kanalından yayınladı.

MERVE BOLUĞUR KONSERİ BİLET FİYATI NE KADAR?



Merve Boluğur'un konser verdiği mekanda ön sıra bilet fiyatları 2 bin 500 TL olduğu açıklandı.