23 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:32

Futbol dünyasında transfer döneminin başlamasıyla, takımlar yeni oyuncular için atağa geçti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı futbolda, mücadele transferler için de sürüyor. Galatasay ve Fenerbahçe'nin transferlerinden sonra bir şok hamle de Eyüpspor'dan geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Ryan Babel'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte şok transfer Ryan Babel kimdir? Ryan Babel kaç yaşında? Ryan Babel'in yeni takımı neresi?

RYAN BABEL KİMDİR?

35 yaşındaki Ryan Guno Babel, 19 Aralık 1986 Amsterdam doğumlu futbolcudur. Kanat mevkiinde oynayan Surinam asıllı Hollandalı millî futbolcu an itibariyle 1. Lig ekiplerinden, Eyüpspor'da forma giymektedir.

Hem Santrafor, hem de kanat pozisyonlarında görev oynayabilen Babel, 2005'ten beri millî takım forması giymektedir. 2011 yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da İngiliz hakem Howard Webb'in Manchester Unitedlı forma ile fotoğrafını paylaştığı için Liverpool'dan 1899 Hoffenheim'a gönderilmiştir.

RYAN BABEL SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Süper Lig takımlarında Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Hollandalı başarılı futbolcu Ryan Babel, şu anda hücum hattına önemli bir takviye yapma düşüncesinde olan Eyüpspor'a transfer olmuştur.

Uçakla İstanbul'a gelen olan Babel, Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak. Ryan Babel geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile mücadele ettiği 42 maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.