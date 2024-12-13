Meryem Ana Evi otoparkı için imzalar teslim edildi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:40

Güncelleme: 13.12.2024 - 12:40

Selçuk Belediyesi’nin Meryem Ana Evi otopark gelirleri için verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. 24 Kasım’da başlatılan nöbet devam ederken belediye emekçileri ve yurttaşlar, yürütmeyi durdurma davasına müdahil olmak amacıyla topladığı imzaları el arabasıyla adliye götürerek teslim etti.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında, "Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi’nde kalması için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Halkımız ve işçilerimiz bu konuda tek yürek oldu. Geleceğimiz ve hakkımız için buradayız. Şimdi dilekçelerimizi teslim ediyoruz” denildi.