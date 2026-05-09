Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meryem'den 2 gündür haber alınamıyor: Arama-kurtarma çalışması başlatıldı

Meryem'den 2 gündür haber alınamıyor: Arama-kurtarma çalışması başlatıldı

9.05.2026 11:37:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Meryem'den 2 gündür haber alınamıyor: Arama-kurtarma çalışması başlatıldı

Manisa'da akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 20 yaşındaki Meryem Işık'tan, 2 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Işık için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kırkağaç ilçesine bağlı kırsal Dualar Mahallesi'nde yaşayan ve evli olan Meryem Işık (20), 7 Mayıs'ta kayboldu. Yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen akli dengesi yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Işık'a ulaşamadı.

Bunun üzerine kayıp başvurusunda bulunuldu. Işık için Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalar Işık'ın en son yol kenarında yürürken görüldüğü Gelenbe Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı.

 

İlgili Konular: #kayıp #Manisa

İlgili Haberler

Kayıp demans hastası ormanda ölü bulundu
Kayıp demans hastası ormanda ölü bulundu Edremit’te kayıp olarak aranan 70 yaşındaki demans hastası İsmail Kocabalkan’dan acı haber! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Kayıp olarak aranıyordu: Zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu: Zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 4 gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, yangın söndürme göletinde ölü bulundu. Acı haberi alan ailesi ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl’de kayıp Parkinson hastası emekli öğretmen 3 gündür aranıyor
Bingöl’de kayıp Parkinson hastası emekli öğretmen 3 gündür aranıyor Bingöl’ün Solhan ilçesinde, 2 Mayıs Cumartesi günü ekmek almak için evinden çıkan ve bir daha dönmeyen Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin (45) için arama çalışmaları 3. gününde yoğunlaştı. Eşyaları dere kenarında bulunan Keskin’i bulmak için bölgeye çevre illerden de takviye ekipler sevk edildi.