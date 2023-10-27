Merzifon Belediyesi'nden anlamlı proje: 'Can güvenliğiniz bizler için kıymetli'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:35

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:36

Kahramanmaraş merkezli geçen Şubat ayında gerçekleşen depremin vahim sonuçlarını unutmayan ve unutturmayan Merzifon Belediyesi, konum itibariyle 1. derece deprem bölgesinde yer alan Merzifon'da bulunan her eve deprem çantası ulaştırdı.

Merzifonluların mahallesinde en yakın toplanma alanının da belirtildiği deprem eğimi el kitabı ile afet anı ve sonrasında ihtiyaç duyulabilecek temel malzemeleri içeren 15 bin acil durum kiti ve deprem çantası, Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü personelinin rehberliğinde Merzifon Belediyesi personelince tüm Merzifon kapı kapı gezilerek hane halkına teslim edildi.

Saha gezisi esnasında aynı zamanda, ülkemizde yakın zamanda gerçekleşen sel, yangın, deprem gibi afetlerde bizzat bulunan, arama kurtarma çalışmalarına ivedilikle katılan Merzifon İtfaiyesi ve Afet İşleri Müdürlüğü personeli tarafından hemşehrilerine deprem eğitimi veriliyor.

Merzifon Belediyesi'nce olası bir afet ihtimaline karşı yapılan hazırlık ve çalışmalar anlatılıyor. Belediyeye ait Kentsel Arama Kurtarma Aracı ve Mobil Mutfak Aracı'nın da tanıtımı gerçekleştiriliyor.