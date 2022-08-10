MESAM'ı karıştıran 'ölüm' tehdidi: 'Asıl mesele 60-65 milyon dolar...'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:43

Müzik dünyası, Kenan Doğulu ve Sertab Erener'in konserleri ile başlayan 'telif baskınlarını' konuşuyor.

Tartışma sürerken; Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, Kenan Doğulu ve Sertab Erener’in konserlerinde organizasyon şirketlerine yönelik yapılan telif baskınlarına ilişkin açıklama yapmış; “Bu bir insan hakkı ihlalidir. Çünkü telif insan hakkı demektir" demişti.

'GEREKİRSE MAHKEMEYE GİDECEĞİZ' DEMİŞTİ



Ergül, şöyle konuşmuştu:

"Konserleri organize eden arkadaşlar gelirlerinin yüzde 6’sına tekabül eden telifi vermemek için paravan şirketler kullanıyorlar. Bizimle sözleşme imzalayana kadar tespitlerimiz devam edecek, gerekirse mahkemeye gideceğiz, mücadele etmeye kararlıyız."

'ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMEK'

OdaTV'den Talha Özmen'e konuşan MESAM Asil Üyesi Nevzat Üçyıldız, yapılan uygulamanın aslında bir aba altından sopa göstermek olduğunu iddia etti.

Üçyıldız, ayrıca “Hükümete de ‘bakın baskı oluşturacaksanız bu yöntemi kullanın’ mesajı gönderdiler” ifadelerini kullandı.

'ASIL MESELE 60-65 MİLYON DOLAR'

Nevzat Üçyıldız, “Aslında 5846 sayılı Kanunun 44. /1.2 maddesi hükümlerine göre müzik kopyalama, çoğaltmayla ilgili bir fon var. Bu fonu Kültür Bakanlığı yönetiyor. Bu fona özellikle son on yıldır hiç dokunulmadı. Ve Fonda şu ana kadar bir milyar 150 milyon lira kadar para birikti. Yani yaklaşık 60-65 milyon dolar ediyor. MESAM’daki meydan savaşları da buradan başlıyor” şeklinde konuştu.

'AKP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI...'

“Oluşan bu fonun bir kısmının bütün üyelere değil, yaşama güçlüğü çeken müzisyenlere dağıtılmasını istiyoruz” diyen MESAM Asil Üyesi Nevzat Üçyıldız, AKP’den milletvekili aday adayı olan MESAM Başkanı Recep Ergül’ü işaret ederek “Asıl mesele 60-65 milyon dolara çökme meselesi. Bu para bestecilerin, söz yazarlarının, aranjörlerin, halk ozanlarının hakkı olan anasının sütü kadar helal bir para. Bin bir ayak oyunu, kayyumla vb. yöntemlerle MESAM’ı ele geçiren bu zihniyet ‘Kopyalama Harcı’na çökme derdinde” dedi.

ERGÜL’ÜN KARDEŞİNDEN 'TEHDİT' İDDİASI

Nevzat Üçyıldız, MESAM Başkanı Recep Ergül’ün kardeşi İlhan Ergül’den tehdit mesajları aldığını belirterek, “Mafyatik ilişkiler, ’dilini kopartırız, çocuklarını, eşini öldürürüz’ türünden mesajlar, Recep Ergül’ ün bilgisiyle muhaliflere gönderiliyor” ifadelerini kullandı.

Nevzat Üçyıldız, tehdit alan MESAM üyelerinin savcılığa suç duyurusunda bulunmaya başladıklarını belirtti.

Görsel: OdaTV

ERGÜL İDDİALARI REDDETTİ

OdaTV'ye konuşan MESAM Başkanı Recep Ergül, Nevzat Üçyıldız’ın iddialarına “Kendisi 2 aydır bana ve yönetimime saldırıyor. İddialarının gerçeklik payı yok” şeklinde yanıt verdi.

Ergül, “Benim İlhan Ergül adında bir ağabeyim var. Ancak, kendisi 2013 yılında oğlunu kaybettikten sonra sosyal hayattan kendisini soyutladı. Sosyal medya da kullanmaz. Bunun da üzerimize gelmek için bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ağabeyimle de konuştum, kendisi yarın savcılığa şikayette bulunacak konuyla ilgili” dedi.

'BAKANLIKTA PARAMIZ YOK'

Ergül, “Kültür Bakanlığı’nda paramız yok. Kültür Bakanlığı’nda, Maliye Bakanlığı ile birlikte Kopyalama Hakkı ile ilgili bir çalışmamız var. Bunu alabilecek miyiz, alamayacak mıyız bilmiyoruz. Biz 27 meslek birliği ile birlikte almaya çalışıyoruz. Bununla ilgili diğer meslek birlikleri ile beraber hareket ediyoruz” diye konuştu.

“NEVZAT BEYİ HİÇ TANIMIYORUM"

Nevzat Üçyıldız’ı hiç tanımadığını söyleyen Ergül, “3 aydır üstüme bu şekilde saldırıyor ancak kendisini hiç tanımıyorum. Bununla birlikte organizatörler de saldırıyor bize. Birilerinden bu doğrultuda para aldığına dair iddialar da var. Ben uygar bir insanım, benim tehditlerle, şantajlarla işim olmaz. Bu tehdit meselesinin de bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Kendisi hakkında ‘kişilik haklarımıza saldırdığı’ gerekçesi ile ilgili 2 defa suç duyurusunda bulunduk. Son olarak da kendisini disiplin kuruluna da sevk ettik, dosyası inceleniyor şu anda” ifadelerini kullandı.