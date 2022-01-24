MESAM'dan ünlülerin katılımıyla aşı çağrısı
Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Covid-19'un Omicron varyantının hızla yayıldığı dönemde ünlü sanatçılarla toplumun aşı olması için kamu spotu hazırladı. Tüm ulusal kanallarda yayınlanmaya başlayan kamu spotunda ünlü sanatçılar toplumu aşı olmaya çağırdı.
Omicron varyantının da etkisiyle, Türkiye'de ve dünyada Covid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Son olarak, sanatçı Recep Ergül'ün Başkanlığa gelmesiyle pek çok sosyal sorumluluk projesi başlatan Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), herkes için hastalığa karşı en güçlü silah olan aşı çağrısı yaptı.
ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI
Bütün ulusal kanallarda gösterilmeye başlanan kamu spotunda yer alan sanatçılar, Covid-19’u yenmek için toplumu aşı olmaya davet etti.
Başkan Recep Ergül'ün yanı sıra İskender Paydaş, Funda Arar, Suat Suna, Coşkun Sabah, Hülya Polat ve İpek Açar gibi sevilen sanatçılar kamu spotu klibinde yer aldı.
İşte MESAM'ın ünlülerin katılımıyla başlattığı aşı kampanyasının videosu...
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