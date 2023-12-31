MESEM kapsamında çalıştırılan 17 yaşındaki Ömer yaşamını yitirdi, ailesi isyan etti: Oğlum öldü, sorumlular hesap versin

Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.12.2023 - 03:00

Diyarbakır’da Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Ömer Çakar’ın, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında bir klimacıda staj yaptığı öğrenildi.

İddialara göre, stajyer öğrenci Çakar, 21 Aralık’ta klima tesisatını döşemek için götürüldüğü Oto Galericiler Sitesi’nde dengesini kaybederek 2. kattan zemine düştü. Kafa üstü düştüğü ifade edilen Çakar’ın ağır yaralandığı bildirildi. Olay yerine çağrılan ambulans ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 17 yaşındaki Çakar, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ömer’in babası Hüseyin Çakar, Cumhuriyet’e konuştu. Olayla ilgili birçok ihmal olduğunu ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade eden Baba Hüseyin Çakar, “Ömer hem okuyup hem meslek sahibi olmak istiyordu. Bu yüzden MESEM kapsamında bu okula girdi. Bir klimacıda staj görüyordu. Ancak stajyer bir öğrencinin gitmemesi gereken yere götürmüşler. Stajyer bir öğrenciyi işçi gibi çalıştıramazsın. Tehlikeli işlere öğrenciler götürülmez. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatacağız” dedi.