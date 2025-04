Mesir Festivali coşkusu başlıyor

Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:34

Güncelleme: 15.04.2025 - 09:34

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, bu yıl 485’incisi düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin programını düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı. “Festival’in kentimizin uluslararası kimliğini güçlendireceğine ve ekonomimize canlılık katacağına yürekten inanıyorum” diyen Başkan Ferdi Zeyrek, Festival’in yalnızca geleneksel saçım töreni ve konserlerden ibaret olmayacağını vurgulayarak, ‘Dolu Dolu Festival’ mottosuyla kültür, sanat, spor, gastronomi ve şifa temalı etkinliklerle çıtayı daha da yukarı taşıyacaklarını ifade etti.

“DOLU DOLU FESTİVAL”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ile birlikte düzenlediği basın toplantısı ile 485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin programını açıkladı. Basın toplantısına başkanların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Daire Başkanları ve belediye bürokratları da katıldı. UNESCO’nun İnsanlığının Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan, ülkemizin köklü mirası Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin 22 Nisan’da başlayacağını duyuran Başkan Zeyrek, “Valimizin koordinasyonunda da ve onaylarıyla Şehzadeler, Yunusemre belediyelerimiz, Mesir Derneği’miz ve ilgili tüm kurumların katkılarıyla yepyeni bir görüntüyle karışınızda olacağız. Logomuzu yeniledik, içeriğimizi hem çeşitlendirdik hem de zenginleştirdik. Dolayısıyla adına da ‘Dolu Dolu Festival’ dedik. Beş başlıkta festival programı hazırladık. Bu başlıklar; Kültür ve Sanat Dolu Festival, Şifa Dolu Festival, Lezzet Dolu Festival, Eğlence Dolu Festival ve son olarak Enerji Dolu Festival olacak” dedi.

SILA, CAN BONOMO VE KENAN DOĞULU KONSERLERİ İLE FESTİVAL RENKLENECEK

Festivalin 22 Nisan Pazartesi akşamı 20.30’da Hakkı İplikçi Parkı’dan Cumhuriyet Meydanı’na uzanacak Hoş Geldin Mesir kortejiyle başlayacağını söyleyen Başkan Zeyrek, “Yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin eşlik edeceği kortejimizin ardından, sevilen sanatçımız Sıla, Manisalılarla unutulmaz bir halk konseri gerçekleştirecek. Festivalimizin açılışını sevgili Sıla ile yaparken kapanışını ise Kenan Doğulu gerçekleştirecek. Sevilen sanatçı Can Bonomo ise 25 Nisan Cuma günü bizlerle olacak. Ayrıca 24 Nisan’da konuk ülkelerin dansçıları Halk Dansları Gala Gecesiyle sahne alacak, ardından ünlü radyocu ve DJ sevgili Nihat Sırdar ile 90’lar Kafası etkinliği, festivalimize renk katacak” diye konuştu.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER KONUK OLACAK

“Sadece konserlerle değil, birbirinden değerli sanatçılarla festivalimizin adını tüm yurtta ve uluslararası alanda duyurmayı hedefliyoruz” diyen Başkan Ferdi Zeyrek, “Dünyaca ünlü ressamımız Devrim Erbil, ‘Bir Müzeye Doğru’ adlı özel sergisiyle Manisalı sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca Netflix ile birlikte Devrim Erbil’in hayatının anlatıldığı Devrim belgeselinin gösterimini de Manisa’da yapacağız. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ‘Manisa’nın Mesir Tarihi’ başlıklı söyleşisiyle, polisiye edebiyatın güçlü kalemi Ahmet Ümit ise yazar Tuğrul Keskin’in moderatörlüğünde edebiyatseverlerle bir araya gelecek. Yine Tarihçi Emrah Safa Gürkan, ünlü yönetmen Ezel Akay ile birlikte ‘Tarihin Geleceği ve Geleceğin Tarihi’ söyleşisiyle festivalimizde yer alacak. 23 Nisan’da ise Yazar Sinan Meydan, ‘Çocuklarla Atatürk’ün Yolunda’ söyleşisiyle gençlerle bir araya gelecek” şeklinde konuştu.

FESTİVALİN İLKLERİ

Ferdi Zeyrek, bu Festival’de ilklerin yaşanacağının bilgisini de vererek “Hayata geçireceğimiz ilklerden bir tanesi 1. Mesir Tiyatro Festivali. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatromuzun ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz bu etkinlik kapsamında hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik sekiz oyun sahnelenecek. Lorca’dan ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’, Dario Fo’dan ‘Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ gibi eserler sanatseverlerle buluşacak. Çocuklar içinse interaktif oyunlarla tiyatroyu sevdirecek, onları kültürle buluşturacağız. Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz bir diğer etkinlik de 1. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu olacak. Bu yarışmayla Festival’imizin renklerini fotoğraf karelerine taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı ve 22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmada, Manisa sınırları içerisinde çekilen fotoğraflar değerlendirilecek. Bu etkinlik sayesinde Mesir Festival’imizin ruhu, objektiflerden tüm Türkiye’ye yansıyacak” dedi.

FESTİVALİN İÇİNDE LEZZET VE SPOR VAR

Çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Festival ruhuyla birleşeceğinin ve onlara unutulmaz bir gün yaşatacaklarını söyleyen Ferdi Zeyrek, gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini aktardı. Atatürk Kent Parkı’nda, Kültür Merkezi’nde çocuklara yönelik etkinliğin olacağını söyleyen Başkan Zeyrek, “Festival’imiz, doğayı ve sporu da içine alıyor. Mesir Doğa Yürüyüşü, Spil Dağı’nın eşsiz doğasında gerçekleşecek. Satrançtan tenise, atıcılıktan paraşüte uzanan çok sayıda spor etkinliği, gençlerimize hareket ve heyecan sunacak. Düzenlediğimiz satranç turnuvası dünyadan önemli isimleri kentimizde buluşturacak. Üstelik Manisa’mız, aynı tarihlerde FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi finallerine de ev sahipliği yapacak. Bu önemli organizasyonu da şehrimizin tanıtımı açısından özel ve önemli buluyorum. Lezzet tutkunlarını da unutmadık. Bülent Koşmaz Parkı’nda kuracağımız Gastronomi Panayırı, geleneksel lezzetlerimizi tanıtacağımız renkli bir alana dönüşecek. 25 Nisan’da ünlü şef Hazer Amani ile gerçekleştireceğimiz özel etkinlik, bu şöleni daha da özel kılacak. Kurşunlu Han’da yapılacak ‘Mesirden Doğaya: Şifalı Buluşma’ söyleşisi ve atölyeler ise tamamlayıcı tıp ve bitkisel tedavi konularına ışık tutacak” şeklinde konuştu.

Başkan Zeyrek, bu yıl 28. kez kapılarını açacak Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı’nın da sanayi ve ticaret alanında da önemli bir organizasyon olacağını, bölgenin üretim gücünü ve yatırım potansiyelini gözler önüne sereceğini dile getirdi.

SAÇIM TÖRENİ 27 NİSAN’DA

Festival’in en önemli anının saçım töreni olduğunu vurgulayan Zeyrek, “27 Nisan Pazar günü Manisa Valiliği önünden başlayacak geleneksel kortej, Sultan Camii’ne ulaşacak. Hafsa Sultan’ın Merkez Efendi’ye berat vermesi temsili olarak canlandırılacak. Ardından, binlerce vatandaşımızın sabırsızlıkla beklediği, Sultan Camii’nin kubbelerinden mesir macunu saçılacak. Bu özel günde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, Büyükşehir, İl, İlçe ve kardeş şehir belediye başkanlarımız, büyükelçi ve konsoloslarımız, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları ve belediye başkanlarını da aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu büyük emeğin ve coşkunun arkasında yer alan herkese teşekkür ediyor; festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL DE GELECEK

Zeyrek, “Bu yıl ne yazık ki 14 CHP’li büyükşehir belediye başkanımızdan Ekrem Başkan aramızda olamayacak. Aslında programına almıştı, mutlaka burada olacaktı. Ancak buna rağmen, ben dahil tüm belediye başkanlarımızın ve Manisa’daki siyasi görüşü ne olursa olsun tüm siyasi figürlerin omuz omuza, kol kola katılacağı bir kortej yürüyüşü gerçekleştirmeyi çok arzu ediyorum. Görünen o ki bir aksilik çıkmazsa bunu hep birlikte başaracağız. Genel Başkanımız da her zaman olduğu gibi bu yıl da bizimle olacak. O, Manisa’yı her fırsatta sahiplenen, buraya her daim yürekten bağlı bir lider. İki eli kanda olsa gelir dediğimiz türden bir bağlılıkla, Manisa sevgisini her defasında gösteriyor. Bu kortej yürüyüşü, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, ortak bir geleceğe olan inancın çok güçlü ve anlamlı bir fotoğrafı olacak” dedi.

“41 ÇEŞİT BAHARATI GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ”

41 çeşit baharatın korunması ve yarınlara aktarılmasını için tarımsal faaliyete başlayacaklarını da kaydeden Başkan Zeyrek, “18 dönümlük arsayı Yunusemre Belediyesi, Büyükşehir’e verdi. Biz burada oluşturacağımız sera ile 41 çeşit baharatın korunması ve yarınlara aktarılmasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca orada kadın kooperatiflerimizin stantları olacak. Okullardan gelecek öğrencilerimize mesirin nasıl yapıldığını anlatmak istiyoruz. Böyle bir alanla gelecek nesillere mesiri taşımak istiyoruz. Şehir hafızasının korunması ve yarına aktarılması noktasında kentimizin temsili açısından çok önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

“BÖYLE DOLU PROGRAM HİÇ GÖRMEDİM”

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yıllardır bu Festival’i takip ettiğini ve içinde bulunduğunu belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ediyorum. Ben yıllardır takip ediyorum, hiç bu kadar yoğun ve dolu dolu bir program olmamıştı. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak Ferdi Başkanımıza desteğimizi veriyoruz” diye konuştu.

“DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerini ileterek, “Şehzadeler Belediyesi olarak da UNESCO’nun İnsanlığının Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan bu Festival’e ev sahipliği yapmanın gururu bizim için çok büyük mutluluk. Bu yıl hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu da ayrı. Manisa’nın bir ve bütün olduğunu, beraberliğimizi de tescillemiş oluyoruz. Çünkü Mesir sadece bir festival değil. 485 yıllık bir gelenek. Birlik, beraberliğin, şifanın geleneği. Biz de bunun somut örneğini göstermiş olduk. 22-27 Nisan’da tüm halkımızı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’ne davet ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük bir vizyon değişikliğiyle kentimiz ulusal boyutta bir Festivale kavuştu” şeklinde konuştu.

“8 TON MESİR SAÇILACAK”

Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da bu yıl 8 ton mesir macununun halka saçılacağının bilgisini verirken “Bu hafta bunu tamamlamış oluruz. Polisler ve zabıtalar eşliğinde saçım zamanında biz mesir macunlarını teslim etmiş oluyoruz. Mesir macunun simgesi olan 41 çeşit baharatı kullanıyoruz. Tarım Bakanlığı tarafından bize bilgilendirmeler yapılıyor, o bilgilendirmeler eşliğinde mesir macunlarımızı hazırlıyoruz. Baharatların üretimi için de belediyemiz ile çalışmalarımız mevcut” dedi.