Meslek odalarından yıllar sonra ortak açıklama: Dondan etkilenen alan afet bölgesi ilan edilsin

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:20

22 Şubat gecesi başlayan ve sonraki 4 günde de devam eden, eksi 6 ile eksi 8 dereceye kadar düşen sıcaklıkların yaşandığı ve geceden sabaha her gece 5-6 saat sürelerle devam eden hava durumundan dolayı zirai don afetinin yaşandığının belirtildiği açıklamada, “Don felaketiyle, domatesten patatese, maruldan karpuza, narenciyeden nektarin ve sert çekirdeklilere kadar tüm ürünlerde çok ciddi kayıplar oluştu. Yetiştirilen ürünler yerle bir oldu ve tüm üreticilerimizin ürettikleri ürünler çeşitlere göre; yüzde 50 ile yüzde 80 arasında, erkenci sert çekirdeklilerde ise yüzde 100’e yakın zarar gördü; aslında tarımsal üretim neredeyse başlamadan bitmiş oldu” dendi.

BAKAN YUMAKLI’YA ÇAĞRI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’a çağrı yapılan açıklamada “Başta Doğu Akdeniz Bölgesi olmak üzere don felaketinden etkilenen bütün bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi, üreticilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine, Ziraat Bankası’na ve diğer özel bankalara olan tarımsal kredi borçlarının en az iki yıl ertelenmesi, TARSİM(Tarım Sigortaları Havuzu) uygulamalarının risk durumlarında çiftçiler lehine düzenlenmesi, tarım sigortası yaptıramamış üreticilerin unutulmaması” talebinde bulunuldu.