Meslektaşının burnunu kıran doktora tahliye
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hastane otoparkında park nedeniyle kavga ettiği Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Y.’yi (53) darbedip, burnunu kırdığı suçlamasıyla tutuklanan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. (32), tahliye edildi.
Olay, 3 Şubat’ta saat 16.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi.
Otomobilini park ettiği yerden çıkaramayan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. ile önündeki otomobilin sahibi Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü, taraflar yumruklaştı. Yaşanan arbede sırasında Zeki Y.’nin burnu kırılırken, Ferhat D. de kolundan ve dudağından yaralandı.
Hastane polisinin ayırdığı taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ferhat D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
TAHLİYE EDİLDİ
Dr. Ferhat D., avukatının itirazı üzerine, ‘Delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmaması’ gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dr. Ferhat D.’nin görevine geri döneceği öğrenildi.
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