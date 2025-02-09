İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...
İstanbul'da konut kiraları, son yıllarda hızla artarak bazı semtlerde astronomik seviyelere ulaştı.
Asgari ücretin 22 bin lira olarak belirlendiği 2025 yılında İstanbul’un emlak değeri yüksek mahallerinde ve villalardan oluşan mahallelerinde 100 metrekarelik daire kiraları 60 bin liranın üzerine çıktı.
Gayrimenkul veri platformu Endeksa'nın güncel verilerine göre, şehrin en yüksek kira bedeline sahip 15 mahallesi şu şekilde:
15 - Vişnezade (Beşiktaş): 60,500 ₺
14 - Suadiye (Kadıköy): 61,200
13 - Arnavutköy (Beşiktaş): 62, 000 ₺
12 - Levent (Beşiktaş): 62,000 ₺
11 - Fenerbahçe (Kadıköy): 62,600 ₺
10 - Ayazağa (Sarıyer): 63,200 ₺
9 - Etiler (Beşiktaş): 64,100 ₺
8 - Kuruçeşme (Beşiktaş): 64,300 ₺
7 - Şahkulu (Beyoğlu): 64,500 ₺
6 - Uskumruköy (Sarıyer): 64,900 ₺
5 - Caddebostan (Kadıköy): 67,000 ₺
4 - Sırapınar (Çekmeköy): 67,600 ₺
3 - Ömerli (Çekmeköy): 67,900 ₺
2 - Nisbetiye (Beşiktaş): 69,000 ₺
1 - Bebek (Beşiktaş): 75,500 ₺
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