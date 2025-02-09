İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...
Haber Merkezi
09 Şubat 2025 Pazar, 12:38
İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

İstanbul'da konut kiraları, son yıllarda hızla artarak bazı semtlerde astronomik seviyelere ulaştı. 

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

Asgari ücretin 22 bin lira olarak belirlendiği 2025 yılında İstanbul’un emlak değeri yüksek mahallerinde ve villalardan oluşan mahallelerinde 100 metrekarelik daire kiraları 60 bin liranın üzerine çıktı.

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

Gayrimenkul veri platformu Endeksa'nın güncel verilerine göre, şehrin en yüksek kira bedeline sahip 15 mahallesi şu şekilde:

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

15 - Vişnezade (Beşiktaş): 60,500 ₺

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

14 - Suadiye (Kadıköy): 61,200 

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

13 - Arnavutköy (Beşiktaş): 62, 000 ₺

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

12 - Levent (Beşiktaş): 62,000 ₺

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

11 - Fenerbahçe (Kadıköy): 62,600 ₺

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

10 - Ayazağa (Sarıyer): 63,200 ₺

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

9 - Etiler (Beşiktaş): 64,100 ₺

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

8 - Kuruçeşme (Beşiktaş): 64,300 ₺

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

7 - Şahkulu (Beyoğlu): 64,500 ₺

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

6 - Uskumruköy (Sarıyer): 64,900 ₺

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

5 - Caddebostan (Kadıköy): 67,000 ₺

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

4 - Sırapınar (Çekmeköy): 67,600 ₺

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

3 - Ömerli (Çekmeköy): 67,900 ₺

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

2 - Nisbetiye (Beşiktaş): 69,000 ₺

İstanbul’da ev kiraları doktor maaşını aştı! En pahalı 15 semt açıklandı...

1 - Bebek (Beşiktaş): 75,500 ₺

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