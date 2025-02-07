Yaralı kedisini tedavi eden doktora soruşturma

Yayınlanma: 07.02.2025 - 15:30

Güncelleme: 07.02.2025 - 15:31

Doktor Gianluca Fanelli, 6 katlı bir binanın çatısından düşen kedisini tedavi etmek için, çalıştığı Umberto Parini Hastanesi’ne götürdü.

Ülkenin kuzeyindeki Aosta şehrinde yer alan hastanedeki radyoloji bölümünün başındaki Fanelli, Athena adlı kedisinin hayat mücadelesi verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Ölümle yaşam arasında gidip geliyordu. Onu ancak hızlı bir müdahaleyle kurtarabileceğimi biliyordum."

SORUŞTURMA YEDİ

Indyturk.com'da yer alan habere göre doktor, kedisini önce tomografi cihazına soktu, daha sonra da anjiyografi bölümünde ameliyat etti. İşlemler sonucunda kedi sağlığına kavuştu.

Ancak Aosta’daki yerel sağlık yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, doktorun “kamu parasını boşa harcadığını” ve “hastaları temel hizmetlerden mahrum bıraktığını” savunuyor.

Fanelli ise hastane ekipmanını mesai saatleri dışında, o gün için planlanan tüm röntgenler tamamlandıktan ve acil testler için başka hasta kalmadıktan sonra kullandığını söyledi.

DOKTORDAN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA

Doktor, gerekirse işlemlerin ücretini cebinden ödeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı.

"Doktor olmak bir misyonu yerine getirmek demektir. Burada, kendilerini sizin bakımınıza emanet edenlerin gözlerindeki yaşam sizi motive eder. Bu hayat yaşayan her varlığın içinde var. Kedim ölseydi kendimi asla affedemezdim, özellikle de çocuklarım ona bayıldığı için."

Fanelli’nin eşi Nicoletta Spelgatti de kedinin hastanede tedavi edilmesini savundu.

İktidar ortağı sağcı Lig Partisi’nde senatör olan Spelgatti, “Eşim bir hayat kurtardı, bu kadar” dedi.

Athena, Fanelli'nin “sokaktan ve zorlu koşullardan kurtardığını” söylediği 5 sokak kedisinden biri.