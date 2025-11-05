MESOT 2025 Kongresi'nin açılışı Başkent Üniversitesi'nde yapıldı: İlk naklin 50. yılı kutlandı

Ankara'da 4-7 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ortadoğu Organ Nakli Derneği'nin (MESOT) 19. Kongresi'nin açılışı dün Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını MESOT ve Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 'şeref konuğu' olarak katıldığı açılışta MESOT Başkanı Mohammad Ghnaimat ve Prof.Dr. Transplantasyon Derneği Başkanı Prof.Dr John J. Fung da konuşma gerçekleştirdi.

"O GÜN YENİ BİR SAYFA AÇTIK"

Kongrenin açılışında konuşan Haberal, Türkiye’nin organ nakli serüvenini anlattı. Haberal, “Organ nakli yalnızca tıbbî bir müdahale değildir; insanlığa umut olan bir devrimdir” diye konuştu. 3 Kasım 1975’te Hacettepe Üniversitesi’nde Türkiye’nin ilk başarılı organ naklini gerçekleştirdiklerinde, sadece bir böbreği değil, milyonlarca hastaya yaşam umudunu naklettiklerini vurgulayan Haberal “O gün bir çocuğa yaşam verdik; aslında bir ülkenin bilim tarihine yeni bir sayfa açtık” dedi.

"ORGAN TİCARETİ ENGELLENDİ"

Organ bağışının etik ve insani bir sorumluluk olduğunu belirten Haberal “Bir yanda organlarıyla toprağa gidenler, diğer yanda o organlara muhtaç hastalar… Organ bağışı, bir yaşamı yeniden başlatma eylemidir" ifadelerini kullandı. Haberal ayrıca, Türkiye’de 1979’da yürürlüğe giren 2238 Sayılı Organ ve Doku Nakli Yasası sayesinde organ ticaretinin engellendiğinin ve etik nakil süreçlerinin örnek hale geldiğinin altını çizerek “Organ nakli, bilimin insanlıkla birleştiği en yüce noktadır" diye konuştu. Haberal konuşması esnasında Türkiye’deki canlı vericili ilk başarılı böbrek naklinin aktörleri Mürüvet Çalışkan ve oğlu Bahtiyar’ı sahneye davet etti.

MEMİŞOĞLU'NDAN 'İDEALİZM' VURGUSU

Şeref konuğu olarak Bakan Memişoğlu da bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Haberal'ın idealizmine vurgu yapan Memişoğlu, "Bugün idealizm olmasa 21 yaşında genç Fatih İstanbul'u fethedemez, 38 yaşındaki bir subay küçüçük gemiyle vatanı kurtarmaya gidemez. Mehmet Haberal Türkiye'nin ilk naklini yaptığı zaman 31 yaşında gencecik bir delikanlıydı. Bugün geriye doğru baktığınızda elli yıl önceki imkanlarla, insanlarla ekip kurarak birçok engeli aşarak ilk nakli yaptığı idealizmi çabayı düşünün" ifadelerini kullandı.

"NAKİL SİSTEMİN EN ÖNEMLİ TESTİ"

Kalbinde cerrahlık mesleğiyle yaşadığını söyleyen Memişoğlu, "Bir insanı yaşatmak inancımıza göre bütün dünyayı yaşatmaktır" dedi. Son 20 yılda Türkiye'nin sağlıkta bir gelişim ve büyüme süreci yaşadığını savunan Memişoğlu, "Bugün senede 5 bin nakil 149 nakil merkezi ile dünyaya örnek oluyoruz" diye konuştu. Nakil işleminin sağlık sisteminin en önemli testlerinden birisi olduğunu belirten Memişoğlu, "Biz bunu başardık, başarıyoruz. Biz bunu elektronik sistemle bağış yapabilir hale getirdik. Bu bağışı kanunla vasiyet gibi tanımladık. Böylece kadavratik bağışı artırmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA/Cumhuriyet