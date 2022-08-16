Meşrubat yüklü TIR devrildi, yolda uzun araç kuyruğu oluştu

Elazığ'ın Maden ilçesinde devrilen meşrubat yüklü TIR’ın şoförü yaralandı. Kaza nedeniyle otobüs, TIR ve kamyonlara kapanan kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 16:26
Meşrubat yüklü TIR devrildi, yolda uzun araç kuyruğu oluştu
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Maden ilçesi yakınlarında A.K.’nin kontrolünden çıkan meşrubat yüklü TIR, yola devrildi. Kazada sürücü A.K. yaralanırken, meşrubatlar yola saçıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.K., ilk müdahalesinin ardından Maden Devlet Hastanesi’ne götürüldü. TIR’ın devrildiği yolda sadece otomobil gibi küçük araçların geçebileceği mesafede açıklık kalınca, ulaşım kontrollü olarak sağlanabildi.

TIR, kamyon ve otobüs gibi büyük araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. TIR’ın vinçle kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra ulaşım normale döndü.

 


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