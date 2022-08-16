Zeytinburnu'nda yol tartışması: Şoför kaza yaptı, camları yumrukladı

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Zeytinburnu'nda hafif ticari araç sürücü trafikte tartıştığı kamyonet şoförünün saldırısına uğradı.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 11:53

Zeytinburnu Eski Ambarlar mevkiinde sabah 08.45 sıralarında iddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken kendisini hızla geçen ve trafikte tehlikeli hareketler yapan kamyonet şoförünü uyardı.

Zeytinburnu hafif ticari araç kaza

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