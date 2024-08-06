Meta, hükümetin iddialarını yalanladı: '2 bin 445 içerik kaldırıldı'

Yayınlanma: 06.08.2024 - 17:21

Güncelleme: 06.08.2024 - 17:21

Meta, hükümetin Instagram'a erişim engeli getirilme gerekçesi olarak sunduğu "katalog suçlarla" ilgili içeriklerin yeterince kaldırılmadığı iddiasını yalanlayarak, bu tür içeriklere yönelik 2 bin 445 adet içeriğin zaten kaldırıldığını açıkladı.

HÜKÜMETİN ERİŞİM ENGELİ VE META'NIN YANITI

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı bulunan Instagram, 2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatıldı. Hükümet yetkilileri, platformun Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyum sağlamadığını ve katalog suçlarla ilgili yasal talepleri yerine getirmediğini ileri sürdü.

Ancak Meta, bu iddiaların aksine, Instagram'ın çatı şirketi olarak, engellemeden iki gün önce yayınladığı Şeffaflık Raporu'nda, 2024'ün ilk yarısında Türkiye'den gelen erişim engeli taleplerine uygun şekilde 2 bin 445 içeriği kaldırdıklarını belirtti.

RAPORUN DETAYLARI VE İÇERİK KALDIRMA İŞLEMLERİ

Meta'nın raporuna göre, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında Türkiye'den toplam 2 bin 953 kaldırma talebi alındı. Bunlardan 2 bin 580'i katalog suçlarla ilişkilendirilmiş içerikleri kapsıyordu.

Meta, bu içeriklerden toplam 2 bin 445'ini kaldırdığını, geri kalanların ise incelemeye tabi tutulduğunu ifade etti. Kaldırılan içerikler arasında, hükümetin sıklıkla vurguladığı katalog suçlar ve milli güvenlik tehditleri bulunuyordu.

KATALOG SUÇLAR

Türkiye'deki "katalog suçlar", 5651 sayılı kanunun 8. maddesinde belirtilmiş olup, müstehcenlik, fuhuş, çocukların cinsel istismarı, Atatürk'e hakaret ve MİT ile ilgili suçları içeriyor. Bu suçlar, internet üzerinden işlenmesi durumunda erişim engeli kararlarının verilmesini gerekli kılan temel unsurlardır.

Meta, hükümetin iddialarını yalanlayarak, şeffaflık raporuyla platformunun Türkiye yasalarına ve taleplerine ne derece uyum sağladığını ortaya koydu.