Cumhuriyet Gazetesi Logo
Metal fabrikasında eritme kazanı patladı: 1 işçi ağır yaralı

Metal fabrikasında eritme kazanı patladı: 1 işçi ağır yaralı

16.06.2026 13:50:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Metal fabrikasında eritme kazanı patladı: 1 işçi ağır yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir metal fabrikasının eritme kazanında meydana gelen patlamada 1 işçi ağır yaralandı, 2 işçi dumandan etkilendi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, saat 07.00 sıralarında Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde bir metal fabrikasında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle eritme kazanında meydana gelen patlamada, vücudunda yanıklar oluşan R.T. (42) ağır yaralandı, Y.G. (40) ve M.Y. (46) de dumandan etkilendi.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.T., Y.G. ve M.Y., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan R.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #patlama #Kütahya