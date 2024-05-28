Metal işçileri Fransız şirkete karşı 40 gündür eylemde: ‘Türkiye sizin sömürgeniz değildir’

Yayınlanma: 28.05.2024 - 18:09

Güncelleme: 28.05.2024 - 18:09

Grevin 40. günü olan bugün, Birleşik Metal-İş, Mersen şirketine karşı, işçilerin sendikal haklarını gasbetmeyi sürdürdüğü gerekçesiyle Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir basın açıklaması yaptı açıklamanın ardından ise Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar bir konuşma yaptı.

Açıklamada şirketin mahkeme kararına rağmen TİS sözleşmelerine katılmadığı belirtilirken “Sendikamız, Fransa merkezli elektrik ekipmanları yan sanayi üreticisi Mersen’in Gebze’de bulunan fabrikasında iki yıl önce örgütlenmiştir. Ancak şirket yönetimi, dava açarak, bakanlığın sendikamıza verdiği yetki belgesine itiraz etmiş, böylece işçilerin sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarını kullanmalarına engel olmuştur. Mahkeme sürecinin ardından sendikamızın işyerinde çalışan işçileri toplu sözleşme müzakerelerinde temsil etmeye yetkili sendika olduğu kesinleşmiştir. Buna rağmen şirket yönetimi TİS müzakerelerine başlamayı reddetmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“GREVE KATILAN İŞÇİLER TACİZ EDİLDİ”

Grev sürecinde şirketin işçilere karşı hukuksuz uygulamalara giriştiğinin de belirtildiği açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Fransa merkezli Mersen şirketi, iki yıl boyunca yetki mahkemeleriyle Mersen işçilerinin sendikalı çalışma hakkını öteledi. 19 Nisan 2024’te greve çıkan üyelerimiz, o günden beri kararlılıkla mücadelelerini sürdürüyor. Ancak Mersen işvereninin hukuksuz uygulamaları grev süresince de devam etmiştir. İşveren, Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu’na aykırı şekilde, grevdeki işçilerin yerine işçi çalıştırmış ve greve katılan üyelerimizi grevden vazgeçmeleri için taciz etmiştir”

“FRANSIZ SERMAYESİNE KARŞI EYLEME GEÇECEĞİZ”

Basın açıklamasından sonra bir konuşma yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ise Türkiye’nin Fransa devletinin sömürgesi olmadığını belirtti. Atar şöyle konuştu: “Fransa devleti yüzyıllardır açık sömürge sistemiyle ülkeleri sömürüyor. Sömürdüğü ülkelerden biri olan, binlerce kilometre uzaktaki bir okyanus ülkesinde bile halkın haklı demokratik taleplerine karşı, kendi yasa dışı işgal güçlerini göndermiştir. Ancak Türkiye sizin açık sömürgeniz değildir. Şirketin bu tutumu devam ederse Fransız şirketlerinde örgütlü diğer sendikalarla iş birliği içerisinde toplu olarak eyleme geçeceğiz.”