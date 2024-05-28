Metal işçileri Fransız şirkete karşı 40 gündür eylemde: ‘Türkiye sizin sömürgeniz değildir’

Birleşik Metal İşçileri Sendikası(Birleşik Metal-İş)nda örgütlü Fransa merkezli Mersen şirketinde çalışan işçiler, sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisi olmasına rağmen şirketin çeşitli sebeplerle görüşmelere katılmadığı ve işçilerin çeşitli sendikal haklarının gasbedildiği gerekçesiyle 40 gündür grev yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 18:09
Metal işçileri Fransız şirkete karşı 40 gündür eylemde: ‘Türkiye sizin sömürgeniz değildir’
Abone Ol google-news

Grevin 40. günü olan bugün, Birleşik Metal-İş, Mersen şirketine karşı, işçilerin sendikal haklarını gasbetmeyi sürdürdüğü gerekçesiyle Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir basın açıklaması yaptı açıklamanın ardından ise Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar bir konuşma yaptı. 

Açıklamada şirketin mahkeme kararına rağmen TİS sözleşmelerine katılmadığı belirtilirken “Sendikamız, Fransa merkezli elektrik ekipmanları yan sanayi üreticisi Mersen’in Gebze’de bulunan fabrikasında iki yıl önce örgütlenmiştir. Ancak şirket yönetimi, dava açarak, bakanlığın sendikamıza verdiği yetki belgesine itiraz etmiş, böylece işçilerin sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarını kullanmalarına engel olmuştur. Mahkeme sürecinin ardından sendikamızın işyerinde çalışan işçileri toplu sözleşme müzakerelerinde temsil etmeye yetkili sendika olduğu kesinleşmiştir. Buna rağmen şirket yönetimi TİS müzakerelerine başlamayı reddetmiştir” ifadeleri kullanıldı. 

“GREVE KATILAN İŞÇİLER TACİZ EDİLDİ”

Grev sürecinde şirketin işçilere karşı hukuksuz uygulamalara giriştiğinin de belirtildiği açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Fransa merkezli Mersen şirketi, iki yıl boyunca yetki mahkemeleriyle Mersen işçilerinin sendikalı çalışma hakkını öteledi. 19 Nisan 2024’te greve çıkan üyelerimiz, o günden beri kararlılıkla mücadelelerini sürdürüyor. Ancak Mersen işvereninin hukuksuz uygulamaları grev süresince de devam etmiştir. İşveren, Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu’na aykırı şekilde, grevdeki işçilerin yerine işçi çalıştırmış ve greve katılan üyelerimizi grevden vazgeçmeleri için taciz etmiştir” 

“FRANSIZ SERMAYESİNE KARŞI EYLEME GEÇECEĞİZ”

Basın açıklamasından sonra bir konuşma yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ise Türkiye’nin Fransa devletinin sömürgesi olmadığını belirtti. Atar şöyle konuştu: “Fransa devleti yüzyıllardır açık sömürge sistemiyle ülkeleri sömürüyor. Sömürdüğü ülkelerden biri olan, binlerce kilometre uzaktaki bir okyanus ülkesinde bile halkın haklı demokratik taleplerine karşı, kendi yasa dışı işgal güçlerini göndermiştir. Ancak Türkiye sizin açık sömürgeniz değildir. Şirketin bu tutumu devam ederse Fransız şirketlerinde örgütlü diğer sendikalarla iş birliği içerisinde toplu olarak eyleme geçeceğiz.”


Birleşik Metal İş haberleri Birleşik Metal-İş Sendikası haberleri grev haberleri EYLEM haberleri

İlgili Haberler

14 yaşındaki çocuk iş cinayetine kurban gitti: Birleşik Metal-İş’ten ailesine ziyaret

14 yaşındaki çocuk iş cinayetine kurban gitti: Birleşik Metal-İş’ten ailesine ziyaret
Direnen kazanıyor; Maden-İş’ten Birleşik Metal-İş’e

Direnen kazanıyor; Maden-İş’ten Birleşik Metal-İş’e
Birleşik Metal-İş duyurdu: MESS ile anlaşma sağlandı, metal işçileri büyük kazanımlar elde etti

Birleşik Metal-İş duyurdu: MESS ile anlaşma sağlandı, metal işçileri büyük kazanımlar elde etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pendik’te parçalara ayrılan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Pendik’te parçalara ayrılan erkek cesedinin kimliği belli oldu
Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor’un Avrupa Ligi yolu!

Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor’un Avrupa Ligi yolu!
Son Dakika... Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Son Dakika... Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Filenin Sultanları’nın ABD kadrosu belli oldu!

Filenin Sultanları’nın ABD kadrosu belli oldu!
ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'

ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'
Sırbistan’dan Dusan Tadic kararı: EURO 2024 kadrosunu açıkladılar!

Sırbistan’dan Dusan Tadic kararı: EURO 2024 kadrosunu açıkladılar!
Bir meslek grubundan daha 'yeşil pasaport' talebi

Bir meslek grubundan daha 'yeşil pasaport' talebi
Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kim?

Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kim?