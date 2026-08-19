Metal işçilerinden maden işçilerine dayanışma eylemi

Birleşik Metal-İş Sendikası, Ankara’da ücret ve tazminat hakları için direnen Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileriyle dayanışma amacıyla örgütlü olduğu tüm fabrikalarda eylem yaptı.

Metal işçileri, fabrikalarda okudukları bildiri ve attıkları sloganlarla maden işçilerinin mücadelesini selamladı. Eylemlerde sınıf dayanışmasının büyütülmesi çağrısı yapıldı.

Birleşik Metal-İş’in yayımladığı bildiride, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin ücret ve tazminat alacaklarını alamadıkları için Ankara’da günlerdir direndiği belirtildi.

“SORUMLULUK YALNIZCA İŞVERENE AİT DEĞİL”

Sendika, maden işçilerinin haklarının gasbedilmesinde sorumluluğun yalnızca işverene ait olmadığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da sorumluluk taşıdığını belirtti.

Bakanlığın maden sektöründeki denetiminin yalnızca üretim miktarı ve ruhsat koşullarıyla sınırlı olamayacağı ifade edilen açıklamada, işçilerin ücretlerinin, sosyal haklarının ve çalışma yaşamına ilişkin yasal güvencelerinin de takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Birleşik Metal-İş, Bakanlık ve ilgili kamu kurumlarına “Madencilerin haklarının gasbedilmesine seyirci kalmayın” çağrısında bulundu.

“İŞÇİLERİN HAKLARINI PATRONLARIN İNSAFINA TERK ETMEYİN”

Açıklama şöyle devam etti:

“Metal işçileri olarak Ankara’da günlerdir hakları, alın terleri ve gelecekleri için direnen Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileriyle dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz.

Yeraltında alın teri döken, madene her inişlerinde sevdikleri ile helalleşen maden işçileri, şimdi de emeklerinin karşılığı olan ücretlerini ve hak ettikleri tazminatlarını alamadıkları için günlerdir Ankara’da direniyor. Yılların emeğinin karşılığını alma uğruna mücadele etmek zorunda bırakılıyor. Burada sorumluluk yalnızca işverene ait değildir, bakanlık da mesuliyet taşımaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden sektörünün kamu adına denetiminden ve bu alandaki çalışma düzeninin oluşturulmasından sorumludur. Maden işçilerinin haklarının gasbedildiği, ücretlerinin ve tazminatlarının ödenmediği şartlarda Bakanlığın işçileri görmezden gelmesi kabul edilemez.

Bakanlık, maden şirketlerinin faaliyetlerini yalnızca üretim miktarı ve ruhsat koşulları açısından değil; işçilerin ücretlerinin, sosyal haklarının ve çalışma yaşamına ilişkin yasal güvencelerinin korunması açısından da takip etmek zorundadır. Oysa açık şekilde işveren yanlısı bir tutum izlenmektedir.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ve ilgili tüm kamu kurumlarına sesleniyoruz:

Madencilerin haklarının gasbedilmesine seyirci kalmayın.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin ücret ve tazminat alacaklarının ödenmesi için gereken adımları derhal atın.

İşçilerin haklarını patronların insafına terk etmeyin.

Herkese hatırlatırız; işçinin alın teri bir şirketin bilançosunda ertelenebilecek bir bütçe kalemi değildir. İşçinin ücreti, ailesinin ekmeği, çocuğunun rızkıdır. Biz metal işçileri olarak madencilerin yanındayız; çünkü biliyoruz ki herhangi bir işyerinde işçilerin hakkına yönelen saldırı, bütün işçi sınıfına yöneliktir. İşçi sınıfı tüm bileşenleriyle bir bütündür. Madenciye kalkan eller, hepimize kalkmış sayılır.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Bağımsız Maden-İş’e üye Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin haklı ve onurlu mücadelesinin yanındadır. Direnişlerini selamlıyor, mücadelelerini kendi mücadelemiz olarak görüyoruz.

Maden işçisi yalnız değildir!

Yaşasın işçilerin birliği!

Yaşasın sınıf dayanışması!”